Irans regime bruker dobbeltkommunikasjon for å dempe spenninger, fastslår analytikere

Protestene mot det iranske regimet har pågått over store deler av landet siden tidlig i fjor høst. Iranske myndigheter opplyste at de henrettet to menn 6. januar. De skal angivelig ha drept en paramilitær under en demonstrasjon. Bildet er tatt av en privatperson i Iran og sendt til nyhetsbyrået AP / NTB.

NTB

Irans presteregime er trolig splittet i synet på hvordan man skal håndtere protestbølgen i landet. Regimet gir motstridende signaler, påpeker analytikere.

Nader Hashemi, direktør for Midtøsten-studier ved University of Denver, understreker at man i de fleste autoritære regimer har både hauker og duer, og at det ofte vil være uenighet om hvor undertrykkende en stat skal være under kriser.

– I det iranske regimet ser vi nå motstridende signaler. Dette kan tyde på at det pågår en intern debatt om hvordan man skal håndtere de pågående protestene, sier Hashemi.

Protestene har bølget over hele landet etter at kurdisk-iranske Mahsa Amini ble arrestert av moralpolitiet i september fordi hun hadde brutt Irans strenge kleskode. Amini døde i politiets varetekt 16. september. Slektningene hennes hevder at det var politiets hardhendte behandling som førte til at hun døde.

Protestene har siden bare økt i styrke og utgjør uten tvil den største utfordringen for presteregimet siden revolusjonen i 1979 da Sjahen ble avsatt.

Selv om myndighetene har svart med brutal voldsbruk som har etterlatt hundrevis av døde, tusenvis av arresterte og 14 dødsdommer, har de ikke fått bukt med demonstrasjonene.

Ny rettsbehandling

Hashemi viser til at flere dødsdømte demonstranter har fått innvilget nye rettsbehandlinger, noe som kan være et tegn på at man prøver en noe mykere tilnærming.

Høyesterett har opprettholdt noen av dødsdommene, og totalt fire menn er nå henrettet. Men rettsvesenet har også kunngjort nye rettssaker for seks av de 14 dødsdømte.

Iran-eksperten Mehrzad Boroujerdi, medforfatter av «Post-Revolutionary Iran: A Political Handbook», mener at regimet forsøker seg på en politisk balansegang.

– De vet at massehenrettelser vil opprøre folk ytterligere og bringe flere mennesker ut i gatene. Men de ønsker også å sende et tydelig signal om at de ikke vil nøle med å henrette demonstranter. De ønsker jo at folk skal bli skremt, sier han.

– Regimet skifter mellom å lette på trykket til å idømme lange fengselsstraffer og henrettelser. To fremtredende dissidenter som ble arrestert tidlig under protestene, Majid Tavakoli og Hossein Ronaghi, ble løslatt etter noen uker. Ronaghi hadde da innledet sultestreik. Løslatelsene var trolig et forsøk på roe ned situasjonen.

Hold- og slipp-strategi

Anoush Ehteshami, direktør for Institutt for Midtøsten og islamske studier ved Storbritannias Durham University, mener også at det er intern splittelse for hvordan regimet skal håndtere opptøyene. Det finnes dem som mener at henrettelsene bare øker motstanden, mens andre vil opprettholde avskrekkingspolitikken.

– Nye rettsbehandlinger og løslatelse av dissidenter er tiltak for å dempe uroen – et forsøk på å kaste et bein til demonstrantene, mener han.

Kjendiser som er blitt satt i varetekt, har ofte blitt løslatt etter korte perioder. Det gjelder blant andre skuespilleren Taraneh Alidoosti. Hun ble nylig løslatt mot kausjon etter å ha blitt holdt i nesten tre uker på grunn av sin støtte til protestene.

Andre fremtredende personer har derimot sittet mange måneder i fengsel. Det gjelder blant andre aktivisten Arash Sadeghi og de to iranske journalistene som bidro til å avsløre Aminis sak.

Noen analytikere mener denne «hold- og slipp-strategien» er en del av regimets skremselstaktikk, mens andre mener at regimet tester ut hvilke reaksjoner de får.

– Regimet ser ikke ut til å ha noen klar strategi på hvordan de skal møte raseriet i befolkningen, sier Afshin Shahi, førsteamanuensis i Midtøsten-studier ved Keele University i Storbritannia.

Han mener at regimet også forsøker å balansere politikken for ikke å skape for stor intern uenighet mellom haukene og duene.

Moralpolitiet

Signalet som kom før jul om at moralpolitiet var avskaffet, kan være et tegn på den interne debatten som pågår, mener Hashemi.

Det var den iranske statsadvokaten Mohammad Jafar Montazeri som uttalte at moralpolitiet hadde trappet ned patruljene, noe som ble tolket som at moralpolitiet var oppløst. Dette ble aldri bekreftet offisielt fra regimet.

– Uttalelsen kan reflektere den interne debatten og vise at noen i det regjerende regimet ønsker en mindre brutal måte å håndheve den kvinnelige kleskoden på, mener Hashemi.

Ehteshami sier at «flere med autoritet» har begynt å snakke om «kompromiss» for å få slutt på den folkelige uroen, men at det er uklart hva som legges i det.

– Og det vil neppe være det folket vil ha, nemlig fullstendig regimeendring, legger han til.

Hashemi sier at det iranske regimet opp gjennom historien har vist en evne til å gi visse innrømmelser når de har vært nødt til det. Men han minner samtidig om at regimet har overlevd i 44 år «fordi det er intelligent, smart og skruppelløst, altså veldig machiavellisk, når det gjelder å gjøre hva som trengs for å overleve».