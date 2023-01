Steven Spielberg stakk av med to gjeve Golden Globe-priser

NTB

Beste regissør og beste drama er Golden Globe-juryens dom over Steven Spielberg og den nyeste filmen hans «The Fabelmans». Utdelingen ble TV-sendt for første gang på to år.

Den stjernespekkede 80. Golden Globe-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles natt til onsdag.

De gjeve prisene for beste kvinnelige og mannlige skuespiller gikk til Cate Blanchett for hennes rolle i dramaet «Tár» og til Austin Butler som spilte tittelrollen i «Elvis».

Sendingen ble vist på TV-kanalen NBC , som også oppdaterte løpende om vinnere i deres live-studio.

Kontroverser fra i fjor

For første gang på to år ble prisgallaen vist direkte på fjernsyn. Prisutdelingen har vært i hardt vær da arrangøren, som er Hollywood Foreign Press Association (HFPA), ble beskyldt for uryddig og uredelig økonomi – og manglende mangfold.

I fjor boikottet hele bransjen utdelingen. TV-kanalen NBC trakk seg fra samarbeidet med HFPA, og sendingen ble redusert til en direkteblogg.

Det er lovet bot og bedring – og et TV-show med både forbedringer og stjerner på plass, meldte Variety i forkant av årets utdeling.

– Jeg er her fordi jeg er svart

Årets programleder, komikeren Jarrod Carmichael, åpnet monologen med å si: «Jeg er her fordi jeg er svart», med referanse til fjorårets kontroverser.

– Jeg ble invitert hit for å være det svarte ansiktet til en hvit organisasjon, sa Carmichael videre.

Etter spøk og spydigheter startet prisdrysset. Det var Ke Huy Quan og Angela Bassett som stakk av med kveldens to første utdelinger. De vant pris for henholdsvis beste mannlige og kvinnelige birolle for filmene «Everything Everywhere All at Once» og «Black Panther: Wakanda Forever».

Storfavoritt ble priset

Filmen «The Banshees of Inisherin» vant prisen for beste komedie – og var den filmen med flest nominasjoner. Filmens hovedrolle ble portrettert av Colin Farrell, som vant prisen for mannlige skuespiller i en musikal eller komedie.

Farrell var storfavoritt i forkant og han vant pris i kategorien for beste skuespiller da National Society of Film Critics annonserte sine vinnere på lørdag. I talen sin takket han blant annet eselet Jenny, som også er med i filmen.

Hun som stakk av med prisen for beste kvinnelige skuespiller i en musikal eller komedie var Michelle Yeoh for «Everything Everywhere All at Once».

Spielberg ble beste regissør

Steven Spielberg vant prisen for beste regissør for filmen «The Fabelmans». Det er 76-åringens 20. nominasjon og tredje gang han vinner.

Speilberg anerkjente at han har hatt årelang suksess i filmbransjen, men sa i sin takketale at det var pandemien og oppmuntring fra kona som førte til at akkurat denne filmen ble laget.

– Alle ser på med som en suksesshistorie, men jeg har gjemt meg fra denne fortellingen siden jeg var 17 år gammel, sa han i talen.

Ærespris til LHBT-forkjemper

Årets ærespris, den såkalte Carol Burnett-prisen, gikk til manusforfatter og regissør Ryan Murphy (57).

I takketalen sin trakk han fram innsatsen mange LHBT-skuespillere har gjort for å bane vei for de som kommer etter. Murphy, som selv er homofil, har sa at disse skuespillerne representerte håp og framgang.

– I 25 år er det alt jeg noen gang har prøvd å gjøre her i Hollywood. Mitt oppdrag var å ta de usynlige, de uelskede og gjøre dem til heltene jeg lengtet etter å se, men som aldri var synlige i popkulturen, sa han.

Murphy har laget og produsert en rekke TV-serier, mest kjent er TV-seriene Glee, American Horror Story og American Crime Story.