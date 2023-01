Perus president etterforskes for folkemord etter demonstrasjoner

Det er åpnet etterforskning av blant andre Perus president Dina Boluarte etter at flere titalls har mistet livet i de voldelige sammenstøtene de siste ukene. Foto: Martin Mejia / AP / NTB

NTB

Perus president Dina Boluarte, statsminister Alberto Otarola og landets forsvars- og innenriksministre etterforskes for folkemord og drap.

Bakgrunnen for etterforskningen er de mange dødsfallene under voldelige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. De startet i kjølvannet av innsettelsen av president Boluarte 7. desember i fjor.

Boluarte var visepresident inntil nylig, men tok over som president etter at Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning i desember. Den ble holdt umiddelbart etter at han samme dag forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen.

Castillo ble pågrepet etter det mange omtaler som et mislykket kuppforsøk. Det har ført til omfattende demonstrasjoner som har kostet titalls mennesker livet i landet.