Biden overrasket over hemmelige dokumenter funnet på gammelt kontor

Republikaneren James Comer har bedt om å få kopier av de hemmeligstemplede dokumentene som ble funnet på et av Joe Bidens tidligere kontorer. Foto: Jon Elswick / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det er funnet hemmeligstemplede dokumenter på et kontor i Washington fra Joe Bidens tid som visepresident. Biden sier at han ikke var klar over at de lå der.