Ekskong Konstantin av Hellas er død

NTB

Ekskong Konstantin av Hellas døde tirsdag etter lengre tids sykdom. Han ble 82 år gammel.

Lørdag ble det kjent at den tidligere kongen, som var gift med danske dronning Margrethes søster Anne-Marie, var innlagt på sykehus og at tilstanden hans var kritisk.

Flere greske medier skrev da at han var blitt rammet av hjerneslag.

Ekskongen har slitt med dårlig helse de siste årene og har vært innlagt på sykehus flere ganger.

Statskupp og eksil

Konstantin var bare 24 år gammel da han overtok som konge i Hellas, men i 1967 grep hæren i landet makten i et kupp. Kongen forsøkte seg med et motkupp, men måtte flykte i eksil da dette mislyktes.

Etter at demokratiet var gjenopprettet, ble det i 1974 gjennomført en folkeavstemning, der det ble flertall for å avskaffe monarkiet i Hellas.

Det meste av livet sitt bodde Konstantin derfor i London sammen med sin ektefelle, eksdronning Anne-Marie. Selv om han med tiden måtte erkjenne at tronen i Hellas var tapt for alltid, ga han aldri opp håpet om å vende tilbake til sitt elskede fedreland.

– Jeg er født greker og skal dø som greker. Så jeg kommer til å reise hjem, sa Konstantin i 2002.

Retur til Hellas

I 2013 ble drømmen en realitet, og ekteparet flyttet tilbake til Hellas. Konstantin rakk å bo i tre ulike byer før han gikk bort, deriblant sitt fødested Aten, hvor han tirsdag døde.

Konstantin var gjennom hele livet veldig sportsinteressert, og var i likhet med norske kong Harald spesielt glad i seiling. Han vant OL-gull i seildisiplinen dragebåt i 1960, og var æresmedlem av Den internasjonale olympiske komité.

Han møtte sin Anne-Marie for første gang i 1959 da han besøkte København med sine foreldre. Paret giftet seg i 1964, kun et halvt år etter at Konstantin ble konge.

Konstantin etterlater seg sin kone, fem barn og ni barnebarn.