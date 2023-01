Tidligere Trump Organization-sjef dømt til fengsel

Allen Weisselberg, tidligere finansdirektør i Trump Organization, på vei inn i rettssalen i New York tirsdag. Der ble han dømt til fem måneders ubetinget fengsel for skatteunndragelser. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Allen Weisselberg, tidligere finansdirektør i Trump Organization, er dømt til fem måneders ubetinget fengsel for skatteunndragelse.

Dommen ble avsagt i en domstol i New York tirsdag, og kort tid etterpå ble Weisselberg pågrepet og tatt inn til soning.

75-åringen er dømt for å ha unnlatt å betale skatt på overdådige frynsegoder han fikk fra Trump Organization, inkludert utbetalinger for leie av en luksusbil, leie for en leilighet på Manhattan og privatskoleundervisning for barna.

Weisselberg erkjente i august i fjor straffskyld for skatteunndragelse. Han ble lovet en mild straff i bytte mot å vitne i straffesaken mot Trump Organization i fjor høst.

Hans vitnemål bidro til den fellende dommen mot Trump Organization i desember der selskapet ble kjent skyldig på alle punkter av tiltalen som var tatt ut av statsadvokaten på Manhattan.