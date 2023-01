Nedskyting av russiske «kamikaze-droner» er kostbart – det kan komme Putin til gode

Ukraina skyter stadig ned russiske selvmordsdroner. Det kan være til Russlands fordel, mener ekspert.

Både Russland og Ukraina har benyttet seg av ulike typer droner i løpet av de ti månedene krigen i Ukraina har pågått. Den siste tiden har Russland intensivert bruken av såkalte selvmordsdroner, eller «kamikaze-droner».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet forrige uke at Ukraina skjøt ned over 80 droner i løpet av de to første dagene av 2023 og advarte mot flere angrep.

Putins intensiverte bruk av selvmordsdroner kan ha et annet formål enn å kun ødelegge ukrainske installasjoner, mener ekspert. Det skriver New York Times og Expressen.

Luftvernet belastes

Mathieu Boulegue, ekspert på russisk krigføring ved den britiske tenketanken Chatham House, forklarer overfor New York Times at Russlands intensiverte dronebruk øker belastningen på Ukrainas luftvern, noe som øker Russlands muligheter til å bruke droner på lengre sikt.

Samtidig som Russland flyr billige, men dødelige, droner inn i Ukraina må ukrainerne bruke både penger, ammunisjon og andre ressurser på luftvern. Nedskytingen av russiske selvmordsdroner kan med andre ord være til fordel for Vladimir Putin og hans krigsmaskin.

Avhengig av støtte

Flere vestlige land støtter Ukraina med militært utstyr, deriblant luftvern. Ukraina har advart landene mot å redusere støtten til det krigsherjede landet.

– Kostnaden er irrelevant så lenge Vesten fortsetter å støtte Ukraina militært. Problemet for Kyiv kommer når det er tomt for luftvernsammunisjon, sier Boulegue.

Boulegue mener frykten for redusert støtte i form av luftvern kan være årsaken til at Ukraina har utført flere angrep dypere inn i Russland i det siste.

– Målet er å avskrekke Russland og dermed forhåpentligvis redusere belastningen på Ukrainas luftvern, sier han.

«Kamikaze-drone»

Hensikten med en selvmordsdrone er at den flys inn i et objekt for å ødelegge det. Dronene bærer eksplosiver for å gjøre så mye ødeleggelse som mulig.

«Kamikaze-drone» er en referanse til de japanske kamikazepilotene som under andre verdenskrig krasjet seg selv og flyene sine inn i skip for å gjøre skade.