Russland utnevner ny sjef for bakkestyrkene – russiske hauker er kritiske

NTB

Russland har utnevnt Aleksandr Lapin til sjef for landets bakkestyrker tross kraftig kritikk fra mer ytterliggående krefter som er innblandet i Ukraina-krigen.

Meldingen om utnevnelsen av Lapin ble tirsdag offentliggjort av det statlige nyhetsbyrået Tass.

Den mest ytterliggående fløyen i president Vladimir Putins krets har vært svært skeptisk til Lapins innsats etter at russiske styrker ble drevet ut av byen Lyman øst i Ukraina i oktober.

Lapin er general og har vært leder for Russlands sentrale militærdistrikt fram til slutten av oktober. Han har vært kommandant for russiske styrker i Syria, og var også leder for hærgruppen «Senter» under den russiske invasjonen i Ukraina.

Kritikken har blant annet kommet fra den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov og grunnleggeren av Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin. Begge har sendt styrker til Ukraina for å forsterke innsatsen til Russlands regulære styrker – styrker som er blitt anklaget for å være spesielt brutale.

Utnevnelsen kommer etter flere store endringer i ledelsen i det russiske militæret i løpet av de siste månedene.