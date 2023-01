Aleksej Navalnyj fra fengselet: Fikk et «biovåpen» inn på cella

I en oppdatering fra fengselscella anklager den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj fengselsbetjentene for å bruke andre innsatte som «biovåpen» for å gjøre han syk.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj har siden februar 2021 sittet i russisk fengsel. I mars 2022 ble han dømt til ni års fengsel, blant annet fordi han brøt meldeplikten mens han lå i koma etter å ha blitt forgiftet med nervegift.

I en serie med tweets, publisert mandag, står det at Navalnyj ble satt i isolasjon på nyttårsaften. Årsaken skal være at han vasket ansiktet sitt på feil tidspunkt.

Navalnyj har ikke mulighet til å publisere ting på Twitter selv, han får hjelp av advokater til å poste innlegg på vegne av ham.

Fengselsbetjentene blir også anklaget for å plassere et «biovåpen» på cella hans.

Navalnyj: – Det er en epidemi er

Navalnyj skriver at han begynner å bli bekymret for cellekameraten sin, som han har gitt kallenavnet «bomsen». Han mener han er deprimert, og at fengselsbetjentene bruker ham som et biovåpen.

– Hver gang de slipper ham ut, tar de ham ikke med til brakkene som alle andre. I stedet erklærer de ham alltid syk og legger ham på medisinsk avdeling, som er full av influensapasienter – det er en epidemi her.

– Og nøyaktig 24 timer senere kastet de ham tilbake i cellen min. Det virker som de bruker ham som et biovåpen. Ikke rart han er trist.

Twitter-tråden avsluttes med: «Hold deg frisk i det nye året!».

Putin vil at Navalnyj skal dø av sykdom

Selv om det ikke nevnes, skal Navalnyj ifølge advokaten hans selv ha blitt smittet av influensa. Det skriver Newsweek.

Det er derimot ikke noe som indikerer at Navalnyj skal være alvorlig syk.

Men at den regimekritiske Navalnyj dør «naturlig», er trolig president Vladimir Putins drømmescenario, mener professor.

– Hvis Putin hadde ønsket Navalnyj død, kunne han enkelt ha arrangert dette. Men Putin tror kanskje han kommer bedre ut av det hvis Navalnyj dør av sykdom, enn om han blir tatt av dage av staten, sier professor Mark N. Katz ved George Mason University til Newsweek.

Russlands president Vladimir Putin er trolig bedre tjent med hvis Navlanyj dør naturlig av sykdom enn om de tar livet av ham.

For kjent til å drepes

Katz mener det derimot kan være andre grunner til å med vilje prøve å gjøre Navalnyj syk.

– Ved å sette en syk person på Navalnyjs celle, som sannsynligvis kan føre til at Navalnyj blir alvorlig syk, søker Putin kanskje ikke nødvendigvis Navalnyjs død, men gir Navalnyj et valg: medisinsk behandling mot at han slutter å gi uttalelser som ildner opp støttespillerne sine og gir regimet negativ publisitet internasjonalt, sier Katz.

– En stille, men levende Navalnyj vil være bedre for Putin enn en død Navalnyj hvis dødsfallet blir en inspirasjon for andre. Navalnyj er imidlertid ekstremt sta og vil kanskje ikke hjelpe Putin her.

En annen grunn til at Navalnyj fortsatt er i live kan ganske enkelt være at han nå er «for kjent til å drepes», sier Lawrence C. Reardon, en førsteamanuensis i statsvitenskap ved University of New Hampshire, til Newsweek.