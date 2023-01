Ni døde i sammenstøt i Peru

Flere har demonstrert mot Perus nye president Dina Boluarte. Onsdag forrige uke grep soldater inn for å fjerne demonstranter fra gatene. Arkivfoto: Jose Sotomayor / AP / NTB

NTB

Minst ni personer har mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, ifølge den lokale ombudsmannen.

Demonstrantene krever at president Dina Boluarte går av, og de skal ha forsøkt å ta seg inn på flyplassen i byen Juliaca, som ligger sørøst i landet, ifølge ombudsmannen.

– Så langt har ni personer mistet livet som følge av sammenstøtene, sier Nivardo Enriquez Barriales ved ombudsmannens kontor.

Boluarte var visepresident inntil nylig, men tok over som president etter at Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning i desember. Den ble holdt umiddelbart etter at han samme dag forsøkte å ta makten alene og oppløse nasjonalforsamlingen.

Castillo ble pågrepet etter det mange omtaler som et mislykket kuppforsøk. Det har ført til omfattende demonstrasjoner som har kostet titalls mennesker livet i landet.