11-åring drept i antatt narkotikaoppgjør i Belgia

NTB

En elleve år gammel jente ble drept da det ble løsnet skudd i det som trolig var et oppgjør knyttet til narkotikahandel i Antwerpen i Belgia mandag.

Politiet opplyser at jenta trolig ble truffet av splinter etter at en eller flere gjerningspersoner skjøt inn i et hus i bydelen Merksem i Antwerpen. Skytingen førte til at en mikrobølgeovn inne i huset, eksploderte.

– Forferdelig tragedie der et uskyldig barn er drept. Etterforskning pågår, vi vil gjøre alt for å pågripe disse hensynsløse kriminelle, skriver den belgiske innenriksministeren Annelies Verlinden på Twitter.

En talsmann for påtalemyndigheten i byen sier politiet etterforsker om skytingen kan knyttes til kriminelle gjenger.

Antwerpens ordfører Bart De Wever sier til TV-stasjonen VRT at boligen der jenta var, tilhører en familie som er kjent for å være involvert i narkotikahandel og at skyting ser ut til å ha tilknytning til dette.