Kraftige russiske angrep mot nøkkelbyen Soledar

Røyk over Soledar søndag. Foto: Roman Chop / AP / NTB

NTB

Ukrainske myndigheter melder om kraftige russiske angrep mot den strategisk viktige byen Soledar i Donetsk-fylke.

– Etter et mislykket forsøk på å innta Soledar har fienden samlet seg, endret taktikk og begynt et nytt, intensivt angrep, skriver viseforsvarsminister Hanna Maliar på Telegram.

Hun hevder det i hovedsak er leiesoldater fra den private russiske hærstyrken Wagner som leder an i angrepet.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt seg og hevder situasjonen er vanskelig, men at Ukraina fortsatt har kontroll over både Soledar og Bakhmut. Begge byene er nøkler til å kontrollere hele Donbas-regionen, og det har vært her de mest intensive kampene i krigen har funnet sted de siste ukene.