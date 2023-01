Kina: Nesten 9 av 10 coronasmittet i folkerik provins

Eldre med covid-symptomer blir passet på av slektninger på et sykehus i Fuyang i Anhui-provinsen sentralt i Kina.

NTB

Om lag 89 prosent av befolkningen i den kinesiske provinsen Henan er smittet av corona, opplyser provinsens folkehelsesjef.

Provinsen ligger sentralt i Kina og har rundt 100 millioner innbyggere. Hvis tallet stemmer, innebærer det at rundt 88,5 millioner mennesker har fått covid-19.

Opplysningen om at 89 prosent av befolkningen er smittet, ble gitt av Kan Quancheng, sjefen for provinsens helsekommisjon, på en pressekonferanse, melder The Guardian. Smitteraten er basert på tall fra 6. januar.

Han sier også at antall besøk ved provinsens såkalte feberklinikker, nådde en topp 19. desember, og at det har vært en nedadgående trend etter dette.

Offisielt har Kina kun registrert 5.272 coronarelaterte dødsfall per 8. januar, men ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er tallene preget av omfattende underrapportering. Eksperter anslår at 1 million mennesker kan komme til å dø av covid-19 i Kina i år.

Kina kjemper nå mot en voldsom coronabølge etter at de fleste smitteverntiltakene ble opphevet i desember. Før dette førte Kina en nullsmittestrategi som innebar harde nedstenginger og svært begrenset bevegelsesfrihet i nesten tre år.

Etter hvert som coronaviruset muterte til mer smittsomme varianter, ble det stadig vanskeligere å kontrollere smitten, samtidig som folk begynte å demonstrere mot tiltakene i en rekke byer.