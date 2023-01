Russland avviser at de undersøker muligheter for fredsavtale

Kontakten med vestlige ledere har vært «svært nyttig, på tross av dyp uenighet», ifølge Peskov. Les mer Lukk

NTB

Myndighetene i Russland nekter for at de undersøker mulighetene for en fredsavtale med Ukraina. Samtidig sier de våpendonasjoner forlenger ukrainernes lidelse.