Igor Girkin: Uansett utfall har Russland tapt Bakhmut strategisk sett

Den tidligere militærsjefen for Russland-støttede separatister i Øst-Ukraina Igor Girkin mener den russiske ledelsen gjør en stor feil i kampen om Bakhmut.

I over ti måneder har Russlands president Vladimir Putin og hans styrker forsøkt å ta Ukraina. Den «spesielle militæroperasjonen» har endt opp i et blodbad for Russland som de siste ukene har forsøkt å ta byen Bakhmut i Donetsk fylke. Det har blitt meldt om svært harde kamper rundt byen og nabobyen Soledar. Kampene skal ha ført til store tap blant både russiske og ukrainske styrker.

En russisk seier i Bakhmut kan gi Russland tilgang på ressurser som salt og gips som ligger i gruver i nærheten av byene, men den høye konsentrasjonen av russiske styrker og tap er ikke verdt en seier i området, mener Igor Girkin, som tidligere var militær sjef for pro-russiske separatister i det østlige Ukraina.

Igor Girkin er også siktet for å ha beordret nedskytingen av Malaysia Airlines Flight 17 i 2014. 298 mennesker, alle som var om bord i flyet, mistet livet.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Allerede tapt strategisk

Girkin mener den russiske satsningen på å ta Bakhmut er en tabbe. Han understreker at Russland og den beryktede leiesoldathæren Wagner-gruppen kaster bort ressurser på byen, noe et russisk-kontrollert Bakhmut ifølge Girkin ikke er verdt. Det skriver Newsweek.

Det russiske krigslederskapets prioriteringer fører uansett utfall til et strategisk tap fordi Russland har brukt så mye ressurser på byen, påpeker han.

– Selv om styrkene våre vinner en taktisk seier i Bakhmut, så har vi allerede tapt strategisk, og igjen kastes de beste styrkene og midlene bort på et verdiløst objekt, mener Girkin om den russiske konsentrasjonen av styrker rundt Bakhmut, ifølge Newsweek.

(Saken fortsetter under bildet)

I flere uker har det pågått svært harde kamper om den ukrainske byen Bakhmut. Les mer Lukk

Fordeler skyld

Videre i innlegget Girkin publiserte i meldingstjenesten Telegram søndag får lederne av den russiske hæren og Wagner-gruppen gjennomgå.

– Ledere som lar sine soldater bli kastet bort på en så upassende og resultatløst måte kan ikke betraktes som gode militære ledere, skriver Girkin og peker mot generaler og andre høyere offiserer som følger ordre fra høyere hold som Kreml.

Igor Girkin har ved flere anledninger gått ut mot det russiske lederskapet.

Leiesoldater

Oligarken Jevgenij Prigotsjin, også kjent som «Putins kokk», er grunnlegger av Wagner-gruppen som har en sentral rolle i kampene rundt Bakhmut.

USA mener det finnes indikasjoner på at Wagner-sjefen har profittdrevne motiver knyttet til salt- og gipsgruver, noe som kan begrunne Wagner-gruppens svært aktive deltakelse i kampene rundt og i byen.