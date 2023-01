Professor: Russlands forhold til Vesten blir ikke det samme igjen

Vladimir Putin og Russlands forhold til Vesten har blitt fullstendig ødelagt etter krigen i Ukraina. Dette tror ekspertene må til for at forholdet skal bedres.

Hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth, mener det må et politisk skifte til i Russland for å bedre forholdet til Vesten.

– Det vil ta tid og avhenger av et politisk skifte i Russland som er vestvendt. Vi står overfor et Moskva som kommer til å være fiendtlig mot Vesten i uoverskuelig fremtid, med mindre noe overraskende skjer, sier Røseth til ABC Nyheter.

Sven G. Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier, tror ikke Russlands forhold til Vesten blir det samme igjen.

– Det korte svaret er nei, ikke i overskuelig fremtid. En normalisering av forholdet til Vesten forutsetter ikke bare et regimeskifte i Russland, men et skifte til et stabilt russisk demokrati, sier Holtsmark til ABC Nyheter.

Autoritære stater

Erfaringene fra den postsovjetiske perioden tilsier at en vestlig tilnærming uansett vil være en gradvis prosess, ifølge Holtsmark.

– At et slikt skifte i Russland vil skje, kan vi håpe på, men det er vanskelig å se hvilke forhold som nå peker i en slik retning, mener professoren.

Russlands forhold til Vesten har vært anspent under president Vladimir Putins ledelse og forholdet har virkelig surnet til etter Russlands invasjon av Ukraina forrige vinter. Etter invasjonen kom Vesten med en rekke sanksjoner mot Russland, som har kostet landet dyrt. Kreml har siden svart med en rekke anklager og beskyldninger mot Vesten.

Røseth sier at russiske myndigheter søker politisk og økonomisk mot Kina, Iran og andre autoritære stater.

– Krigens utfall, med ukrainsk seier, russisk seier, eller fortsatt utmattelseskrig – vil ikke endre på det. Kun en politisk endring i Moskva og tid, et generasjonsskifte, vil normalisere relasjonen.

– Et lite sannsynlig scenario

Ved et eventuelt politisk skifte spår Røseth et krigsoppgjør.

– Selv med et uventet raskt politisk skifte i Russland vil det være behov for et krigsoppgjør som vil koste for den russiske økonomien og befolkningen. Det vil bli tungt og vanskelig, mener han.

Likevel utelukker ikke Røseth at en forbedring av relasjonen er umulig.

– Den russiske eliten er rettet mot Vesten kulturelt og for så vidt politisk, det samme er middelklassen. Det er håp, men per nå et lite sannsynlig scenario, avslutter hovedlæreren i etterretning.