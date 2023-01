Slik rammes ukrainske oligarker av krigen

Er de ukrainske oligarkenes storhetstid over?

I flere tiår har de ukrainske oligarkene hatt stor økonomisk og politisk innflytelse i hjemlandet. Etter Russlands invasjon av Ukraina, kan dette endre seg. Flere av de mest berømte oligarkene har tapt flere milliarder i inntekter det siste året.

Ukrainske oligarker er kjent for å ha stor politisk innflytelse. Tenketanken Chatham House sa i 2017 at de ukrainske oligarkene utgjør den største trusselen mot Ukraina, ifølge BBC.

Gjennom sine store nettverk av allierte og lojale stortingsrepresentanter, har de ukrainske oligarkene gjentatte ganger påvirket innføringen av diverse lover til fordel for sine egne bedrifter.

– Starten på slutten

Men som så mange andre sivile ukrainere, har oligarkene opplevd store tap etter Russlands invasjon. Flere av bedriftene deres er sprengt i fillebiter av missiler, og eiendommene deres har gått tapt til den russiske okkupasjonen.

Illustrasjonen under viser hvor mye fem ukrainske milliardærer har tapt siden invasjonen startet.

Tallene viser de ukrainske oligarkenes formue i amerikanske dollar. Kilde: Forbes Les mer Lukk

Ukraina-krigen har sørget for store tap for de ukrainske oligarkene, men vil deres potensielle nedgang styrke Ukrainas demokrati?

– Definitivt, sier Sevgil Musayeva ifølge BBC. Musayeva er sjefredaktør for nyhetsnettstedet Ukrainska Pravda.

– Denne krigen er starten på slutten for oligarkene i Ukraina, sier han.

«Kongen av Donbas»

Rinat Akhmetov (56), også kjent som «kongen av Donbas», er Ukrainas rikeste mann. I tillegg til å eie store deler av stål- og kullindsustrien i Øst-Ukraina, eier Akhmetov landets største fotballklubb, Shaktar Donetsk. Inntil nylig eide han også en av Ukrainas største mediegrupper, som bestod av trykte medier, nettsteder og ti TV-kanaler.

I september 2021 innførte Ukrainas nasjonalforsamling en omstridt lov for å begrense oligarkenes innflytelse. Loven åpnet for at det ble opprettet et såkalt oligarkregister, hvor de som settes på listen ikke vil ha lov til å gi pengestøtte til politiske partier eller nyte godt av privatiseringer de ti neste årene.

Som følge av den nye loven, valgte «kongen av Donbas» å overlate hele mediegruppen sin til den ukrainske regjeringen for å unngå å havne på listen.