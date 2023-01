Latinamerikanske ledere fordømmer angrepet på kongressbygningen i Brasil

NTB

Søndag har tusenvis av tilhengere av Brasils ekspresident Jair Bolsonaro stormet flere regjeringsbygg i hovedstaden Brasilia. Angrepet fordømmes internasjonalt.

– Brasils regjering har vår fulle støtte i møte med dette feige og sjofle angrepet på demokratiet, sier Chiles president Gabriel Boric.

Den høyreradikale ekspresidentens tilhengere brøt søndag gjennom sperringer, klatret på takene, knuste vinduer og tok seg inn Brasils kongress, Høyesterett og presidentpalass.

– Fascismen har bestemt seg for å arrangere et kupp. Det haster for OAS (Organisasjonen av amerikanske stater) å møtes hvis den ønsker å fortsette å leve som en institusjon, sier Colombias president Gustavo Petro.

Demonstrantene nekter å godta at venstresidens Luis Inacio Lula da Silva er blitt Brasils nye president. Det har ikke kommet meldinger om at personer er skadd i angrepet.

– Vi fordømmer kategorisk angrepet på Brasils kongress og oppfordrer til umiddelbar tilbakevending til demokratisk normalitet, sier Spanias statsminister Pedro Sánchez.

– I kjølvannet av hendelsene i Brasil uttrykker vi fulle støtte til president Lulas administrasjon, som er valgt av folket. Vi avviser ethvert forsøk på angrep mot demokratiske institusjoner, fastslår Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard.