Bolsonaro-tilhengere har brutt seg inn i kongressbygning i Brasilia

NTB

Tilhengere av ekspresident Jair Bolsonaro har brutt gjennom sperringene og tatt seg inn i departementer og kongressbygningen i Brasilia, viser video fra stedet.

Demonstranter gikk også inn på parkeringsplassen ved presidentens kontor like ved, ifølge CNN Brasil, men president Luis Inacio Lula da Silva befinner seg for tiden ikke i hovedstaden.

Den høyreradikale ekspresidentens tilhengere brøt søndag gjennom sperringene som var satt opp rundt parlamentsbygningene og tok seg inn på området, rapporterer nyhetsbyrået AFPs fotograf.

– Demonstranter har knust vinduet nær inngangen til kongressen og tatt seg inn i bygningen, skriver en brasiliansk journalist på Twitter kort tid etter.

Nekter å godta valgtap

Fungerende senatsleder Veneziano Vital do Rego sier til CNN Brasil at demonstrantene har klart å ta seg inn i bygningen. I tillegg forsøkte demonstrantene å ta seg inn i Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten, ifølge Rego.

Avisen Globo skriver at demonstranter også skal ha forsøkt å ta seg inn i bygget til høyesteretten, som ligger ved siden av kongressbygningen.

Demonstrantene nekter å godta at venstresidens Luis Inacio Lula da Silva er blitt landets nye president. Han ble tatt i ed for en uke siden etter å ha vunnet presidentvalget i fjor. Lula er for tiden i Araraquara i delstaten São Paulo og er ikke i fare, skriver CNN Brasil.

Bolsonaro i Florida

Etter at han tapte presidentvalget 30. oktober, har det vært nærmest stille fra Bolsonaro. Han har fortsatt til gode å erkjenne valgnederlaget.

Den tidligere presidenten befinner seg nå i amerikanske Florida, og flere eksperter har spekulert på om Bolsonaro frykter rettsforfølgelse dersom han blir i Brasil etter at hans immunitet som president utløper, skriver nyhetsbyrået Reuters.