Biden på grensa til Mexico for første gang som president

NTB

Etter to år med ramsalt kritikk fra Republikanerne om vidåpne grenser og økende migrantstrøm, reiste president Joe Biden til grensa mellom USA og Mexico.

Presidenten landet i El Paso klokka 21 norsk tid søndag. Storbyen er for tiden den største korridoren for ulovlige grensepasseringer, mye på grunn av nicaraguanere som flykter fra undertrykkelse, kriminalitet og fattigdom i hjemlandet.

De er blant migranter fra fire land (Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela) som omfattes av Biden-administrasjonens nye innvandringspolitikk. Den går blant annet ut på å returnere mennesker som krysser USAs grense i sør umiddelbart, uten å la dem søke asyl.

Planen som ble lansert torsdag denne uken, har allerede møtt både kritikk og ros.

Presidenten skulle i El Paso blant annet møte grensemyndigheter for å diskutere innvandring og narkotikasmugling. På agendaen sto også besøk på et lokalt flyktningmottak og et møte med ideelle organisasjoner og religiøse grupper som støtter migranter som kommer til USA.

Etter besøket skulle presidenten reise videre til Mexico by for å delta i et nordamerikansk toppmøte sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador. Tema for møtet er klima, økonomi og migrasjon. Det går over to dager fra mandag.