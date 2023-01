Fryktet apartheid-minister i Sør-Afrika er død

NTB

Adriaan Vlok, som var fryktet minister for lov og orden under de siste fem årene med apartheidregime i Sør-Afrika, døde søndag, 85 år gammel.

Vlok hadde ansvaret for det sørafrikanske politiets brutale metoder mot motstandere av det hvite mindretallsstyret, blant annet bombeangrep mot kirker og fagforeninger og attentat mot sentrale motstandere av regimet.

Etter at landets svarte majoritet fikk stemmerett og Sør-Afrika ble et demokrati, var Vlok en av få tidligere ledere som ble stilt for retten og dømt for forbrytelsene han hadde begått.

I 2007 fikk Vlok ti års betinget fengsel for drapsforsøket på kirkelederen Frank Chikane. Han ble forsøkt drept ved at agenter gned dødelig gift inn i klærne hans i en koffert på flyplassen i Johannesburg 18 år tidligere.

Da han mottok dommen framsto han angrende.

– Jeg skammer meg over mye av det jeg har gjort, sa han og la til at han innså at det var galt å tjene det rasistiske regimet.

I et intervju med AFP i 2015 viste Vlok derimot ingen tegn til anger.

– Jeg mener at apartheid var riktig. Det var jobben vår å få folk til å frykte oss, sa han.