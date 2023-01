Russland forsøker å blokkere dansk FN-sjef

NTB

Russland forsøker å hindre at danske Inger Andersen får en ny periode som leder for FNs miljøprogram (UNEP), skriver Financial Times.