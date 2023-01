Biden ber papirløse holde seg unna – åpner døra for andre

Cubanske Mario Perez sammen med sin kone mens de venter på å søke asyl etter å ha krysset grensen til USA. President Joe Biden har sagt at USA umiddelbart vil begynne å bortvise mennesker fra Cuba, Haiti og Nicaragua. Den samme ordningen har vært innført for venezuelanere siden i høst.

NTB

Joe Biden gjør kort prosess og vil returnere mennesker som krysser USAs grense i sør, uten å la dem søke asyl. Dermed går han i samme retning som Europa.

Den amerikanske presidentens plan er at statsborgere fra fire fattige latinamerikanske land – Cuba, Haiti, Nicaragua og Venezuela – i stedet skal returneres til Mexico umiddelbart.

Også i Europa har diskusjonen de siste årene dreid seg om hvordan antall asylsøkere kan begrenses ved hjelp av returavtaler og mottakssentre i tredjeland – eller såkalte bufferstater.

– Det å bruke bufferstater for å begrense innvandringen er noe man har drevet med lenge. I 2015 inngikk EU en avtale med Tyrkia om retur av blant annet alle afghanere som tok seg fra Tyrkia til Hellas, sier Fafo-forsker Guri Tyldum til NTB.

Storbritannia og Danmarks plan om å sende asylsøkere til Rwanda, er et annet eksempel. Tyldum påpeker at også Norge for få år siden valgte å returnere syrere som kom til Storskog, med henvisning til at Russland var et trygt land.

– I Trumps fotspor

Biden har forsøkt å blidgjøre kritikerne ved samtidig å åpne for at USA skal ta imot opptil 30.000 innvandrere fra de fire landene hver måned. De må imidlertid søke om opphold fra hjemlandene, gjennomgå bakgrunnssjekk og ha noen i USA som garanterer for dem.

Mexico har dessuten gått med på å ta imot opptil 30.000 utviste migranter i måneden. De kan ikke returneres til sine hjemland ettersom USA ikke har returavtale med noen av de fire landene.

Planen har allerede møtt kritikk fra amerikanske menneskerettsforkjempere, som mener at Biden fortsetter å følge i Donald Trumps fotspor.

– President Biden har helt riktig anerkjent at det å søke asyl er en juridisk rettighet, og han har snakket med sympati om mennesker som flykter fra forfølgelse. Men planen han kunngjorde, binder administrasjonen hans enda tettere til den giftige og innvandringsfiendtlige politikken i Trumps periode, sier Jonathan Blazer i borgerrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union til nyhetsbyrået AFP.

– Dypt skuffet

Også Wendy Young, leder for asylorganisasjonen Kids in Need of Defense (KIND), er kritisk.

– Vi er dypt skuffet over at Biden-administrasjonen nok en gang begrenser desperate asylsøkeres tilgang på humanitær beskyttelse ved grensen, sier hun.

Da Biden kunngjorde tiltakene torsdag, framholdt han at USAs innvandringssystem er «ødelagt».

I sentrum for debatten står bruken av en bestemmelse kalt Title 42, som ble innført av Trump-administrasjonen. Den skulle angivelig hindre koronasmitte, men menneskerettsforkjempere fordømte tiltaket som misbruk av en helsekrise iverksatt av en innvandringsfiendtlig president.

Biden-administrasjonen har i utgangspunktet forsøkt å få fjernet forordningen og venter på en avgjørelse i høyesterett. Det at den nå vil bruke bestemmelsen til å sende folk tilbake over grensen umiddelbart, har satt sinnene i kok.

Først for venezuelanere

USA innførte allerede i oktober restriksjoner for venezuelanere, og det nye i Bidens kunngjøring er at dette nå også skal gjelde for personer fra Cuba, Haiti og Nicaragua.

Inndragelsen av retten til å søke asyl for venezuelanere ble iverksatt etter at usedvanlig mange hadde tatt seg til USA i månedene før. Også i oktober ble det lovet at flere venezuelanere skulle få arbeidsvisum hvis de bare søkte om det fra hjemlandet.

Den amerikanske økonomien er sterkt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Men stor tilstrømming til den mexicanske grensen har lagt et stort press på det amerikanske asylsystemet. Blant dem som kommer, er det både asylsøkere og mennesker som forsøker å krysse grensen i smug, ofte med høy risiko.

Brudd på asylretten?

En rekke amerikanske presidenter har forsøkt å løse den svært kompliserte saken, men uten å lykkes. Spørsmålet om Bidens nye forordning bryter med asylretten og FNs flyktningkonvensjon, er komplisert, og eksperter som NTB har snakket med, ønsker ikke å svare på dette.

Da Donald Trump kom til makten i 2016, sanket han mange stemmer på budskapet om at «voldtektsmenn og mordere» strømmet over grensen. Retorikken hans traff en streng hos amerikanere som allerede var bekymret for kriminalitet og tap av enda flere arbeidsplasser.

Da Biden vant over Trump i 2020, lovet den nye presidenten at politikken igjen skulle ta utgangspunkt i USAs tradisjonelle verdier. Flyktninger skulle få opphold, og mennesker som hadde krysset grensen ulovlig, skulle ikke lenger sperres inne under sterkt kritikkverdige forhold.

Søker gjenvalg?

Bidens løfte ført til en kraftig økning i antall mennesker som tok seg til grensen i håp om å få slippe inn i USA.

To måneder etter at Biden flyttet inn i Det hvite hus, i løpet av mars 2021, ble rundt 172.000 papirløse migranter pågrepet mens de forsøkte å krysse grensen til USA. Det var en økning på 71 prosent på en måned og det høyeste antallet på 15 år, ifølge amerikanske myndigheter.

Bidens innvandringspolitikk, eller mangel på en, anses som en av hans største politiske svakheter så langt. Kunngjøringen om nye og strengere takter ved grensen kommer ifølge Bidens rådgivere samtidig som han gjør seg klar til å kunngjøre at han stiller til gjenvalg i presidentvalget høsten 2024.