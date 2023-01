Kina opphever kravet om karantene ved ankomst

Fra og med søndag er det ikke lenger krav om karantene ved ankomst Kina. Foto: AP / NTB

NTB

Kina opphevet søndag karantenebestemmelsene for alle som ankommer landet, til tross for at landet opplever voldsom smitteøkning.