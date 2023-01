FN ber om upartisk gransking etter mulig massakre i Burkina Faso

NTB

Myndighetene i Burkina Faso bør innlede en upartisk gransking etter funnet av 28 menn som ble skutt og drept, mener FNs menneskerettighetssjef Volker Türk.

– Jeg oppfordrer dem til å sørge for at granskingen skjer raskt, grundig, upartisk og åpent, og til å holde alle de som står bak ansvarlige uavhengig av stilling eller rang, sier Türk i en uttalelse.

Han sier også at han støtter påtalemyndighetens utspill om at de vil etterforske saken og «kaste fullt lys» over den. De har foreløpig ikke sagt noe om mulige motiv eller gjerningspersoner.

De 28 mennene ble funnet skutt og drept nordvest i landet i nyttårshelgen. Rettighetsgrupper har hevdet at skylden ligger på en militsgruppe som støtter Burkina Fasos hær i kampen mot jihadistopprørere.