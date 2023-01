Zelenskyj kaller Russlands våpenhvile en fiasko

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har erklært den ensidige våpenhvilen beordret at Russlands president Vladimir Putin for en fiasko. Arkivfoto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har erklært den ensidige våpenhvilen beordret av Russlands president Vladimir Putin, for en fiasko.

– Verden kan igjen se hvor løgnaktige uttalelsene fra Russland er, sa Zelenskyj i sin daglige videotale lørdag kveld. Uttalelsene hans kom kort tid før den 36 timer lange våpenhvilen, forkynt av Putin og avvist av Vesten, skulle ta slutt.

– De sa noe om en angivelig våpenhvile, men virkeligheten er at russiske angrep igjen har truffet Bakhmut og andre ukrainske stillinger, sa Zelenskyj videre.

Russlands forsvarsdepartement fastholdt lørdag at våpenhvilen ble overholdt fra deres side. De medgikk imidlertid at russiske styrker hadde slått tilbake flere angrep øst i Ukraina og hevder at flere titall ukrainske soldater ble drept.