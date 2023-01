Colombias president i Venezuela

NTB

Colombias president Gustavo Petro har reist til Venezuela for å møte landets president Nicolás Maduro.

Besøket skjer få dager etter at de to landene åpnet en omstridt grensebru nyttårsdagen. Brua ble ferdigstilt i 2016, men aldri tatt i bruk på grunn av det anspente forholdet mellom de to naboene.

Forholdet har bedret seg betraktelig som følge av at Colombia fikk sin første president fra venstresiden i Gustavo Petro.

Petro ble tatt imot av Maduro i presidentpalasset, og hensikten med toppmøtet er å «fortsette arbeidet med en felles agenda for de to søsternasjoner», sier Colombias ambassadør til Venezuela, Armando Benedetti.

Petros møte med Maduro lørdag blir det andre møtet siden Petro tok over for høyresidens Ivan Duque i august i fjor. De diplomatiske forbindelsene ble gjenopptatt måneden etter.