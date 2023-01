FN-topp møtte Talibans utdanningsminister i Kabul

FN ber Taliban omgjøre beslutningen om å forby kvinner å studere eller jobbe for internasjonale hjelpeorganisasjoner. Les mer Lukk

NTB

En spesialutsending fra FN har møtt Taliban-regjeringens minister for høyere utdanning for å be ham skrote forbudet mot kvinner på universiteter i Afghanistan.