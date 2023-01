SDF hevder å ha pågrepet over 100 mistenkte IS-medlemmer

NTB

Den kurdisk-ledede SDF-styrken sier de har pågrepet 154 ettersøkte terrorister og kriminelle, 102 av dem IS-medlemmer, i en åtte dager lang operasjon i Syria.

Operasjonen ble startet etter at et forsøk fra IS på å frigjøre andre militante fra fengselet i Raqqa, ble stoppet, sier SDF i en uttalelse.

SDF-styrkene sier de raidet 55 landsbyer og gårder øst i Syria, samt store områder av grensen mellom Syria og Irak. Operasjonen skal ha blitt gjennomført med styrker fra den USA-ledede koalisjonen, men dette er ikke bekreftet av koalisjonen selv.

Blant de 154 pågrepne var også 27 personer mistenkt for å ha levert forsyninger eller drevet med propaganda for IS, la uttalelsen til.