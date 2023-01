Ekspert: Vanskeligere og vanskeligere for de russiske myndighetene å skjule sannheten

Professor Katarzyna Zysk mener det russiske soldattapet i Makiivka er et svært ydmykende prestisjenederlag for det russiske forsvaret og for Putin personlig.

Å forvirre fremfor å overtale er en kjent taktikk de russiske myndighetene har brukt i flere år, sier professor Katarzyna Zysk.

Ved midnatt nyttårsaften utførte Ukraina et angrep mot en skolebygning i landsbyen Makiivka, som ligger i det russiskkontrollerte fylket Donetsk. I skolebygningen oppholdt det seg et stort antall russiske soldater.

For første gang siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor, erkjente Russland et tap av nærmere hundre soldater.

Tormod Heier, professor i militær strategi og forskningsleder ved Stabsskolen, uttalte tidligere denne uken til ABC Nyheter at han tolker Russlands erkjennelse som et tegn på at russiske myndigheter tvinges til å være proaktive i møte med krigen.

Vanskelig å skjule sannheten

Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier mener det blir vanskeligere og vanskeligere for de russiske myndighetene å skjule sannheten.

Ikke minst takket være sosiale medier og andre informasjonskanaler den russiske befolkningen har tilgang til, men også på grunn av den økonomiske realiteten som i økende grad slår inn i Russland som en konsekvens av invasjonen.

– Og sist, men ikke minst, det økende antallet soldater som leveres tilbake til familier på tvers av Russland i likposer, sier Zysk til ABC Nyheter.

Kjent russisk taktikk

Russland har bekreftet at 89 soldater omkom i angrepet. Det ukrainske militæret har hevdet nærmere 400 russiske soldater omkom, men disse tallene er ikke bekreftet fra andre kilder.

Det er ikke godt å si hvor mange russiske soldater som faktisk mistet livet i angrepet, men Zysk poengterer at det å forvirre fremfor å overtale er en kjent taktikk russiske myndigheter har brukt i flere år.

– Dette er med andre ord en propagandakrig rettet mot egen befolkning, sier Zysk.

Uansett om tallet er nærmere 89 soldater eller 400, mener hun dette er et svært ydmykende prestisjenederlag for det russiske forsvaret og for Putin personlig, selv om oppmerksomheten rettes mot andre rundt presidenten, og ikke direkte mot ham – ennå.

Det ryddes opp i ødeleggelsene etter et angrep mot landsbyen Makiivka i russiskkontrollerte Donetsk. Les mer Lukk

Ikke en fordelaktig løsning

Tormod Heier syns det er vanskelig å si hvordan russerne vil reagere på det ukrainske angrepet, men ser for seg at responsen blir som før, med missil- og droneangrep mot de mest sårbare forsvarsverkene, som først og fremst finnes i sivilsamfunnet.

Zysk ser heller ikke for seg at Russland kan svare på de ukrainske angrepene ved å gå noe hardere til verks mot Ukraina enn de allerede gjør med massive og brutale angrep mot sivilbefolkningen og kritisk infrastruktur.

– Sett i lys av dette blir det helt essensielt å ikke la Russland manøvrere seg rundt sanksjonene så Moskva ikke klarer å gjenoppbygge eller anskaffe flere våpen, sier Zysk, og legger til:

– En videre eskalering er selvsagt mulig, for eksempel ved bruk av kjemiske våpen, men gitt Vestens samlede holdning, og andre lands sannsynlige negative reaksjoner, er ikke dette en umiddelbar fordelaktig løsning for Russland.