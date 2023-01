FN: Rekordhøye globale matpriser i 2022

De globale matprisene gikk nedover i desember for niende måned på rad, men likevel var prisene i snitt for året de høyeste siden FN-organet FAO begynte å føre statistikk i 1990, ifølge FN. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

De globale matprisene gikk nedover i desember for niende måned på rad, men likevel økte de med 14 prosent sammenlignet med året i forveien, ifølge FN.

Dermed var prisene på årsbasis de høyeste siden FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) begynte å føre oversikt i 1990.

FAOs matprisindeks, som følger de internasjonale prisene for matvarene som på verdensbasis er mest omsatt, var i gjennomsnitt på 132,4 poeng i desember, sammenlignet med 135 i november.

Snittet for 2022 var 143,7 poeng, opp 18 poeng eller 14,3 prosent fra 2021. Det eneste året økningen i poeng har vært større, er under finanskrisen i 2007.

Utviklingen i desember var drevet fram av en skarp prisnedgang for vegetabilske oljer, og noe nedgang for frokostblandinger og kjøttprodukter. Samtidig økte prisene for sukker og meieriprodukter noe, ifølge FAO.

Matprisene skjøt i været etter Russlands invasjon av Ukraina, men har roet seg ned etter avtalen som åpnet for at Ukraina kunne eksportere korn fra sine havner i Svartehavet. Tidligere hadde Russland blokkert havnene.