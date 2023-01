Kina reagerer: USA viste muskler i Taiwanstredet

Kritikken hagler fra Beijing etter nok et amerikansk stunt i Taiwanstredet.

Et amerikansk krigsskip seilte gjennom Taiwanstredet mellom taiwansk og kinesisk fastland torsdag.

Det amerikanske militæret skal ifølge BBC ha uttalt at krigsskipet USS Chung-Hoons gjennomreise var et symbol på USAs forpliktelse til å sikre et fritt og åpent indopasifisk område.

Beijing har kritisert den amerikanske tilstedeværelsen. En talsperson fra den kinesiske ambassaden i Washington beskylder USA for å «vise muskler» og anklager landet for å undergrave fred og stabilitet.

Økt spenning

Det har vært økt spenning mellom Taiwan og Kina det siste året. Hele 1727 kinesiske militærfly fløy inn i den taiwanske kontrollsonen i 2022. Tallet tilsvarer en dobling av antallet kinesiske militærfly som fløy inn i sonen i 2021 (960) og gjenspeiler spenningen som økte mellom de to landene i 2022.

USA vil ikke akseptere en kinesisk invasjon av Taiwan, og Joe Biden har uttalt at USA ville forsvart Taiwan dersom de skulle bli invadert av Kina.

Tidligere denne uken advarte en amerikansk eks-general Vesten mot å gå i «Putin-fella» når det gjelder Kinas president, Xi Jinping. Eks-generalen er tydelig på at Vesten må ta den potensielle trusselen Kina representerer på alvor.

«Ett-Kina-prinsippet»

Kina regner Taiwan som en del av sitt territorium og straffer land som oppretter diplomatiske forbindelser med øya. De fleste land følger det som omtales som «ett-Kina-prinsippet», det vil si at de ikke anerkjenner øya som et eget land.

I 2016 valgte Taiwan den Beijing-kritiske Tsai Ing-wen til president, og siden har Kina gang på gang understreket at landet aldri vil tillate et uavhengig Taiwan, og at Kina er villig til å bruke makt for å hindre dette.