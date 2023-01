Kevin McCarthy vet ikke når han får på plass flertallet

NTB

Det har blitt gjort framskritt i forhandlingene med de 20 utbryterne som hindrer Kevin McCarthy å bli leder i Representantenes hus i USA, ifølge ham selv.

McCarthy sier likevel at han ikke har noen tidslinje for når han vil lykkes med å samle de 218 stemmene han trenger for å få flertallet, og med det omsider bli valgt til leder.

I løpet av de siste tre dagene har McCarthy tapt i alt elleve avstemninger om ledervervet – fem av dem skjedde torsdag. Det er 20 medlemmer av hans eget republikanske parti som nekter å stemme på ham.

– Jeg har rekorden for den lengste talen i Representantenes hus, så jeg liker tydeligvis å skrive historie, sa McCarthy til pressen etter avstemningene torsdag.

– Hvis dette tar litt lengre tid, så er det greit, sa han videre.