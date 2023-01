Tankesmie advarer mot Putins våpenhvile: – Kan frata Ukraina initiativet

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentjev, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Russland vil få en uforholdsmessig fordel av våpenhvilen Vladimir Putin ønsker i Ukraina, mener den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW).