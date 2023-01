Representantenes hus går inn for fire avstemninger torsdag

Etter ni avstemninger på tre dager har det ikke vært mulig for Kevin McCarthy å sikre seg stemmene han trenger for å bli valgt til leder av Representantenes hus.

NTB

Etter tre avstemninger uten å ha valgt en leder for Representantenes hus, går demokratene inn for enda en runde torsdag.

Med ti avstemninger er dette ikke lenger den lengste kampen om ledervervet i Huset på 100 år, men den lengste siden 1859, to år før borgerkrigen brøt ut, skriver New York Times.

Tirsdag og onsdag tok de folkevalgte pause etter tre avstemninger der republikaneren Kevin McCarthy ikke klarte å sikre seg flertall og bli valgt til kammerets leder for de kommende årene. Partiet har heller ikke nok stemmer til å vedta en pause i møtet uten støtte fra demokratene.

De ni nederlagene for McCarthy de siste tre dagene skyldes at rundt 20 utbrytere i hans eget parti ikke vil støtte ham. De har i stedet stemt på andre kandidater. Med 222 av 435 seter, skal det bare noen få utbrytere til for å hindre McCarthy i få det nødvendige flertallet på 218 stemmer.

Alle demokratene stemte på sitt eget partis kandidat, Hakeem Jeffries, som fikk 212 stemmer i hver runde.