Russland erklærer julevåpenhvile i Ukraina

Russland har varslet at de vil holde våpenhvile i Ukraina fra klokka 12 6. januar til midnatt natt til 8. januar. Bakgrunnen er den ortodokse julefeiringen.

President Vladimir Putin ga torsdag ettermiddag forsvarsdepartementet ordre om våpenhvile i halvannet døgn fra fredag formiddag. Lederen for den russiskortodokse kirken, patriark Kirill, har foreslått en slik våpenhvile. Kirken feirer julaften 6. januar.

– Med tanke på patriark Kirills oppfordring, instruerer jeg hermed Russlands forsvarsminister til å innføre våpenstillstand langs hele fronten fra 6. januar klokken 12 til 7. januar klokken 24, heter det i ordren fra den russiske presidenten torsdag.

Dette er første gang siden invasjonen i februar i fjor at Russland har gitt ordre om full våpenhvile.

– Ettersom mange av borgerne i områdene der kampene pågår er ortodokse, ber vi den ukrainske siden erklære våpenhvile, slik at folk kan gå i kirken julaften og første juledagen, heter det videre i Putins ordre.

– En kynisk felle

Ukraina avviste tidligere på dagen en våpenhvile i julen etter Kirills oppfordring.

– Det er en kynisk felle, et propagandaelement. Den russisk-ortodokse kirke oppfører seg som krigspropagandist, sier den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Kirill, som har sagt at Russlands president Vladimir Putin er innsatt av Gud, har flere ganger sagt at han er en tilhenger av invasjonen i Ukraina. Det førte til at kirken i Ukraina i mai kuttet alle bånd til Russland.

I likhet med de fleste andre ortodokse kirker følger den russisk-ortodokse kirken den julianske kalender, som ligger 13 dager etter den gregorianske.

Erdogan ba om våpenhvile

Også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ba torsdag Putin om å inngå våpenhvile.

– President Erdogan sa at krav om fred og forhandlinger bør støttes av en ensidig våpenhvile og en visjon for en rettferdig løsning, opplyser Erdogans kontor i et referat fra en telefonsamtale mellom Erdogan og Putin.

Putin kommenterte ikke Erdogans oppfordring, men gjentok at Russland er villig til å forhandle, forutsatt at Ukraina vil «ta hensyn til de nye territorielle realitetene», ifølge en uttalelse fra Kreml.