Sjef for den ukrainske militære etterretningstjenesten Kyrylo Budanov forventer at flere angrep i Russland vil finne sted.

Ukraina planlegger en storstilt militær offensiv til våren, opplyser landets etterretningssjef. Samtidig hevder han at angrep kan trenge «dypere og dypere» inn i Putins Russland.

I et intervju med amerikanske ABC News opplyser Ukrainas sjef for militær etterretning at Ukraina sikter på å foreta en større offensiv mot de russiske styrkene som inntil videre har kontroll over de østligste delene av landet. E-sjefen advarer om at mars måned kan bli blodig.

– Dette er frigjøring av territorier og de siste nederlagene til den russiske føderasjonen. Dette vil skje i hele Ukraina, fra Krim til Donbas, sier Kyrylo Budanov som er sjef for Ukrainsk militær etterretning.

Blir etterforsynt

Nylig har Ukraina blitt lovet lette stridsvogner av Frankrike, og USAs president Joe Biden opplyser at USA vurderer å gi stormpanservogner til det krigsherjede landet. I desember opplyste USA at landet vil forsyne Ukraina med det avanserte luftvernsystemet Patriot.

– Jeg vil uttrykke takknemlighet for all hjelpen vi har fått, og ber om at landene fortsetter å støtte Ukraina. Jeg lover at det ikke vil ta for lang tid nå, og hver skattebetaler i USA vil være i stand til å se hva hver cent gikk til. Vi vil forandre verden sammen, sier Budanov i takknemlighet overfor støtten Ukraina mottar, ifølge ABC News.

Det amerikanske missilsystemet Patriot er et avansert luftvernsystem. Ifølge Ukrainas utenriksminister Dmytri Kuleba kommer missilsystemet til å være operativt i Ukraina om mindre enn et halvt år. Les mer Lukk

Kan bli flere angrep i Russland

I løpet av 2022 ble det gjennomført angrep mot flere militære installasjoner i Russland. Senest 26. desember ble tre ansatte ved den russiske flybasen Engels i Russland drept i det som trolig var et ukrainsk droneangrep.

Ukraina har ikke tatt på seg skylden for angrepet, og Budanov sier selv at han kun kommer til å bekrefte Ukrainas rolle i angrepene når den russiske bjørnen ligger nede for telling. Budanov er er imidlertid glad for å se at slike angrep finner sted, skriver ABC News.

E-sjefen varsler at det trolig vil skje flere angrep på russisk territorium, og at disse angrepene kan trenge «dypere og dypere» inn i nabolandet i øst.

Russlands kjernefysiske joker

– Russland er ikke lenger en militær trussel mot verden, hevder Budanov, men han er klar på at Russland fortsatt har ett kort i ermet, det kjernefysiske.

Budanov omtaler Russlands atomvåpenarsenal som den eneste gjenværende styrken Russland har militært.

Ifølge Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) har Russland nesten 6000 atomvåpen til disposisjon. I hvilken stand disse atomvåpnene er i, er imidlertid diskutabelt da det har vist seg at annet russisk militært utstyr har vært i dårlig stand.