Taliban: Åtte drept i raid mot IS-gjemmesteder i Afghanistan

NTB

Åtte er drept og sju pågrepet etter at Taliban gjennomførte flere raid mot gjemmesteder for IS-krigere i Afghanistan, melder Talibans talsperson.

– Disse medlemmene hadde en hovedrolle i angrepet mot det kinesiske hotellet og banet vei for at utenlandske IS-medlemmer kunne komme til Afghanistan, sier Talibans talsperson Zabiullah Mujahid på Twitter.

Angrepet han viser til skjedde i Kabul 12. desember, og tre angripere og to utenlandske personer ble drept. Ekstremistgruppen IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Hotellet Kabul Longan Hotel ble brukt av kinesiske diplomater og forretningsfolk.

Ifølge Mujahid har Taliban etter raidene tatt beslag i flere våpen og eksplosiver.