Prins Harry hevder broren prins William gikk til fysisk angrep på ham

NTB

I sin nye bok forteller Storbritannias prins Harry om en konfrontasjon med broren i 2019 som han hevder endte med at prins William gikk til fysisk angrep.

Konfrontasjonen skal ha skjedd hjemme hos prins Harry i London i 2019, og han sier prins William kalte hertuginne Meghan, Harrys kone, for «vanskelig, uhøflig og ufølsom», skriver The Guardian.

Siden skal situasjonen mellom dem ha eskalert, skriver prins Harry, og prins William skal ha grepet ham i kragen, dratt av ham halskjedet og slått ham i bakken.

Prins Harry hevder videre at angrepet førte til at han fikk synlige skader på ryggen.

Det britiske kongehuset har foreløpig ikke kommentert innholdet i boken eller anklagene mot prins William.

– Oppsiktsvekkende

Selvbiografien «Spare» kommer ut neste uke, og det er allerede ventet at den vil føre til at forholdet mellom prins Harry og resten av den britiske kongefamilien forverres ytterligere. Prins Harry og hertuginne Meghan sluttet å arbeide som kongelige i 2020 da de flyttet til USA.

The Guardian, som har fått tak i en utgave før lansering, kaller «Spare» for en bemerkelsesverdig bok der krangelen mellom de to prinsene utgjør et oppsiktsvekkende kapittel.

Harry skriver at William avla ham et besøk for å snakke om «katastrofen» som utspilte seg både i forholdet mellom dem og i tabloidpressen. William skal allerede ha vært sint da han ankom Harrys bosted i London.

Krangel

Etter Williams utspill om hertuginne Meghan, skriver Harry at han fyrte tilbake, og det utviklet seg til en krangel der de begge ropte fornærmelser til hverandre.

– Det hele skjedde så fort. Han tok meg i kragen, rev i halskjedet mitt og slo meg i bakken. Jeg landet på matskålen til hunden, som sprakk under ryggen min og skårene trengte seg inn i huden. Jeg lå der et øyeblikk, fortumlet, så reiste jeg meg og ba ham komme seg ut, skriver prins Harry.

Prins William skal så ha bedt om unnskyldning, men sa også at han ikke hadde gått til angrep på broren, ifølge det Harry skriver.

Reserve

Det er knyttet store forventninger til «Spare». Tittelen kan i denne sammenhengen oversettes med «reserven» eller mer negativt som den som er til overs. Tittelen spiller på uttrykket «an heir and a spare», altså at det er kongefamiliens plikt å skaffe «en arving og en reserve».

I forbindelse med utgivelsen har prins Harry gjort et intervju som skal sendes førstkommende søndag. I klipp fra intervjuet sier Harry at han vil ha faren og broren sin tilbake og være en del av en familie, ikke en institusjon.

Boken kommer også en måned etter at prins Harry og hertuginne Meghans Netflix-dokumentar «Harry amp; Meghan» ble sluppet på strømmetjenesten.