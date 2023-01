Hærverk mot mange kristne graver i Jerusalem

Flere titall kristne gravsteiner er blitt utsatt for hærverk i utkanten av gamlebyen i Øst-Jerusalem. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB

NTB

Flere titall kristne gravsteiner er blitt utsatt for hærverk i utkanten av gamlebyen i Øst-Jerusalem. En biskop i byen sier han er sjokkert over ødeleggelsene.

Steinstøtter ligger i biter med veltede kors over på den protestantiske gravlunden på Sionfjellet, der Jesus antas å ha spist sitt siste måltid med disiplene.

– Vi oppdaget at over 30 gravstøtter og kors var knust i biter, sier Hosam Naoum, en anglikansk biskop, til journalister på stedet.

Ødeleggelsene ble oppdaget tirsdag, og et opptak fra et overvåkingskamera fra 1. januar viser to menn eller gutter kledd i jødiske klær som går løs på gravene.

– Disse kriminelle handlingene var motivert av religiøs intoleranse og hat mot kristne, skriver bispedømmet i Jerusalem i en uttalelse.

Etterforskning

Israelsk politi oppgir at de har startet en etterforskning av saken, og det israelske utenriksdepartementet omtaler hærverket som «en umoralsk handling som krenker en religion».

Ifølge biskopen ble gravlunden etablert på midten av 1800-tallet. Den er det siste hvilestedet for flere ledende skikkelser innen kirken, politikken og vitenskapen.

– Flere av dem var viktige personer som har bidratt til Jerusalems historie, sier Naoum.

– Vi er ikke bare sjokkert, vi er også svært lei oss, understreker han.

Reagerer

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, reagerer sterkt på hærverket. På Facebook skriver han at han fordømmer det som har skjedd.

– Grovt hærverk på den protestantiske gravlunden i Jerusalem. Det har skjedd på høylys dag, og er et nytt angrep på den kristne minoriteten i Jerusalem, skriver Tveit.

– Det er viktig at det blir fordømt av både politiske ledere og religiøse ledere.