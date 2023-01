Republikanske opprørere i Representantenes hus vil ikke vike

NTB

Motstanden i egne rekker fortsetter for republikaneren Kevin McCarthy. Han sanket 201 stemmer onsdag, ikke nok til å bli speaker i Representantenes hus.

Tirsdag tapte McCarthy tre avstemninger på rad. Det er første gang på hundre år at Representantenes hus ikke har klart å velge en leder på første forsøk.

Det gikk ikke bedre for ham onsdag – snarere marginalt verre. I fjerde, femte og sjette runde fikk han 201 stemmer – ned fra 203 dagen før. De republikanske opprørernes kandidat, Florida-representanten Byron Donalds (44), fikk 20 stemmer i alle avstemningene.

Den ukrainskfødte republikaneren Victoria Spartz, som representerer Indiana, svarte bare «til stede» da hun ble ropt opp og fikk dermed ikke registrert sin stemme i noen av onsdagens runder. Tirsdag stemte hun på McCarthy.

Bitter stemning

Republikanerne har et knapt flertall i Huset med 222 representanter, men en gruppe utbrytere på partiets høyre fløy nekter å støtte McCarthy. Situasjonen er dermed fortsatt uavklart.

McCarthy fikk ingen stemmer fra Demokratene, som alle stemte på sin egen kandidat; Hakeem Jeffries fikk 212 stemmer.

Stemningen blant de republikanske representantene omtales av AFP som bitter. Nyhetsbyrået skriver at mer sentrumsorienterte republikanere omtaler de 20 utbryterne som «de 20 talibanerne».

Onsdag ble det holdt nye avstemninger i Representantenes hus for å avgjøre hvem som skal lede arbeidet i kammeret de neste årene. Heller ikke denne dagen klarte de å komme fram til en løsning. Les mer Lukk

Holder stand

Etter onsdagens første avstemning – det fjerde forsøket totalt – var det diskusjoner i mindre grupper blant flere representanter. Ifølge Washington Post oppsøkte Tom Emmer, republikaneren som svinger partipisken, Laurent Boebert. Hun er en av dem som har gått mot McCarthy, og avisen skriver at de så ut til å ha en heftig diskusjon.

Emmer gikk deretter videre til Donalds, som altså var den interne motkandidaten som de 20 utbryterne stemte på. Tirsdag var det stort sett Jim Jordan fra Ohio som stjal McCarthys stemmer.

Selv om de byttet kandidat, er det altså ingen tegn til at gruppen som ikke vil stemme på McCarthy, har slått sprekker.

En mulighet – i det minste i teorien – for å komme seg ut av den fastlåste situasjonen er at en enda mindre utbrytergruppe klarer å finne en kompromisskandidat de kan få med seg demokrater til å stemme på. Det vil trolig falle mange av de konservative republikanerne tungt for brystet.

Onsdag prøvde Kevin McCarthy fra California igjen å bli valgt til leder for Representantenes hus. Les mer Lukk

Trump

I forkant av onsdagens avstemninger forsøkte tidligere president Donald Trump å snu situasjonen. Han advarte partifellene mot å vende valgseieren til et pinlig nederlag, og oppfordret dem til å slutte rekkene rundt McCarthy.

Det synes å gjøre lite inntrykk. Boebert uttalte at mannen hun omtalte som sin «favorittpresident», hadde snudd tingene på hodet.

– Presidenten må si til Kevin McCarthy at han ikke har stemmer nok, og at det er på tide å trekke seg, sa hun.

Politisk stillstand

For å bli valgt må en kandidat få over halvparten av stemmene som er korrekt avgitt. «Til stede» er derfor ikke en del av resultatet. Et fullsatt Representantenes hus har 435 plasser, og terskelen for å få flertall er 218.

For tiden er ett sete ledig, ettersom demokraten Donald McEachin døde noen uker etter valget i november. 21. februar holdes det derfor suppleringsvalg på en ny representant fra delstaten Virginia.

President Joe Biden sier kaoset ikke ser bra ut og har bedt republikanerne skjerpe seg.

Uten en leder kan ikke nye medlemmer tas i ed, og Representantenes hus kan ikke ta fatt på sitt politiske arbeid.