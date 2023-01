Nytt forsøk på å løse lederkrisen i Representantenes hus

Tre ganger ba Kevin McCarthy tirsdag sine kolleger i Representantenes hus om velge ham som kammerets, alle tre gangene fikk han for få stemmer. Onsdag fortsetter jobben med å finne en leder for forsamlingen.

NTB

Etter tre resultatløse avstemninger tirsdag, samles Representantenes hus i et nytt forsøk på å velge en leder. President Biden ber republikanerne skjerpe seg.

Etter mellomvalget i november har republikanerne et knapt flertall i Representantenes hus, men da en gruppe på partiets høyre fløy nektet å stemme for Kevin McCarthy. Dermed endte tre avstemninger i et ubehagelig nederlag.

Onsdag formiddag møtes de folkevalgte igjen. Da ligger det an til en eller flere nye avstemninger, men de kan også velge å avslutte møtet og jobbe i kulisser og korridorer for å finne en kandidat de kan enes om. Foreløpig er det ingen klar vei ut av kaoset.

Republikanerne har 222 plasser, og det kreves 218 stemmer for å sikre flertall. Tirsdag fikk McCarthy 203 stemmer. Dermed må de fleste av de rundt 20 avhopperne overtales, skriver Washington Post.

Det er et århundre siden sist det ikke lyktes å få en leder på plass på første forsøk. President Joe Biden sier situasjonen ikke ser bra ut og ber republikanerne skjerpe seg. Heller ikke forgjengeren Donald Trump er fornøyd med tingenes tilstand. Han støtter McCarthy og gleder seg i utgangspunktet over det nye republikanske flertallet. Han ber representantene få på plass en avtale og innkassere seieren.

– Ikke snu en stor triumf til et pinlig nederlag, er hans oppfordring i sosiale medier til sine republikanske partifeller.

Uten en leder kan ikke nye medlemmer tas i ed, og Representantenes hus kan ikke ta fatt på arbeidet med å vedta lover og skape politikk.