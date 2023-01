Biden ber republikanerne skjerpe seg og velge en leder

President Joe Biden ber republikanerne i Representantenes hus skjerpe seg og samles om en ny leder i Kongressens førstekammer. Les mer Lukk

NTB

President Joe Biden sier det ikke ser bra ut for USA at republikanerne ikke klarer å samle seg om en leder for Representantenes hus. Han håper de skjerper seg.