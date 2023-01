WHO: Kina oppgir ikke det reelle omfanget av coronautbruddet

NTB

WHO mener Kina ikke oppgir det reelle omfanget av coronautbruddet i landet.

Situasjonen i landet var tema på orientering hos Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag. Organisasjonen kritiserer Kinas «svært snevre» definisjon av coronadødsfall og sier den offisielle statistikken ikke viser de reelle konsekvensene av smitteutbruddet.

Det vakte oppsikt blant mange eksperter da Kina sist måned snevret inn sin definisjon av coronadødsfall. De teller kun dødsfall som følge av covid-utløst lungebetennelse eller respirasjonssvikt.

Over en million kan dø

– Vi mener tallene som nå publiseres fra Kina, underspiller det reelle omfanget av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og ikke minst dødsfall, sier WHOs krisedirektør Michael Ryan.

– Vi får fortsatt ikke reelle tall, legger han til.

Siden endringen har Kina meldt om fem eller færre dødsfall per dag, men mange begravelsesbyråer og sykehus melder om stor pågang. Internasjonale eksperter spår minst en million coronarelaterte dødsfall i Kina i år, med mindre det gjøres noe raskt.

WHO-sjefen bekymret

Også toppleder Tedros Adhanom Ghebreyesus gir uttrykk for bekymring.

– Vi fortsetter å be Kina om raskere, regulære og pålitelige tall for sykehusinnleggelser og dødsfall, sier han.

– WHO er bekymret for faren for liv i Kina og har igjen understreket hvor viktig det er med vaksinering, inkludert påfyllingsdoser, for å beskytte mot sykehusinnleggelser, alvorlig sykdom og død, sier WHO-sjefen.

Med omfattende smitte og begrenset informasjonsdeling fra kinesisk hold, sier Tedros at han har forståelse for at noen land velger å teste reisende som kommer fra Kina.

Omikron dominerer totalt

Ifølge WHO står to undergrupper av omikronvarianten – BA. 5.2 og BF. 7 – for hele 97,5 prosent av de lokale smittetilfellene i det seneste utbruddet i Kina. Tallene er basert på analyser av over 2.000 genomer ved Kinas folkehelseinstitutt.

Dette stemmer også overens med genomprøver tatt av reisende fra Kina og lagt inn i en global database av andre. Det har ikke dukket opp noen vesentlige nye varianter eller mutasjoner i offentlig tilgjengelige oversikter.

WHO har bedt kinesiske forskere om å legge fram detaljert oversikt over sekvensering av virus for å få bedre oversikt over innleggelser, dødsfall og innleggelser.