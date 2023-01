Tyskland greide ikke klimamålene i 2022

NTB

Tyskland brukte mer fornybar energi enn noensinne i fjor, men greide ikke å nå sitt eget mål om kutt i CO2-utslippene. Årsaken er krigen i Ukraina.

Krigen har ført til at Tyskland igjen har måttet trappe opp bruken av kull og olje som erstatning for russisk gass, melder tenketanken Agora Energiewende onsdag.

Landet slapp ut 761 millioner tonn med klimagasser i fjor, kun ett tonn mindre enn i 2021. Målet var å redusere utslippene til 756 millioner tonn.

– CO2-utslippene stagnerer på et høyt nivå til tross for at husholdninger og industrien bruker betydelig mindre energi, sier Agoras direktør Simon Müller.

– Dette er et alarmsignal når det gjelder klimamålene, legger han til.

Tilbakeslaget kommer selv om Tysklands energiforbruk falt med rekordhøye 4,7 prosent i fjor, delvis på grunn av de høye prisene som igjen skyldes krigen i Ukraina.

Det overskygger også det faktum at fornybar energi sto for 46 prosent av energibruken i Tyskland i fjor, noe som er det høyeste noensinne.

Økningen skyldtes først og fremst at det var gode forhold for vind- og solenergi.