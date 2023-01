Stadig mer vold med skytevåpen i Sverige

NTB

Sverige opplever stadig flere drap og mer vold med skytevåpen, og Stavangers vennskapsby Eskilstuna er blant de hardest rammede.

Nest etter Stockholm var det i fjor ingen andre byer i Sverige som opplevde mer skyting enn lille Eskilstuna med sine rundt 70.000 innbyggere. Mesteparten var gjengrelatert.

– Jeg er forferdet, sier etterforskningsleder Christoffer Bohman, som leder politiets innsats mot gjengkriminalitet i Södermanland.

Hele 64 drap ble begått med skytevåpen i Sverige i fjor, seks ganger flere enn i Norge, Danmark og Finland til sammen. Året før var det 46.

Skjøt mot lekeplass

En lys sommerkveld i år kunne det på nytt høres smell fra skytevåpen i Årby, et boligområde med blokker i utkanten av Eskilstuna.

Hele ti skudd ble hørt før den svartkledde og maskerte skytteren forlot stedet på el-scooter.

Målet for skytingen var en lekeplass, og tilbake lå en kvinne og en fem år gammel gutt med skuddskader.

Kvinnen forsøkte å beskytte den fire år gamle datteren sin med sin egen kropp. Ifølge politiet ville den lille jenta ellers trolig ha blitt truffet og drept.

Skyteepisoden var den niende i Årby i 2022 og nådde førstesidene i svenske aviser. Den fikk også Sveriges statsminister og flere opposisjonsledere til å besøke Eskilstuna.

Omgitt av livvakter vandret de svenske politikerne rundt i bydelen med fotografer på slep for å snakke med innbyggerne, og flere av dem mente at det hadde gått for langt.

Nytt nivå

Samtidig med politikernes besøk og fordømmelse av volden i Eskilstuna, satt politiets etterforskningsleder Christoffer Bohman på sitt kontor noen kvartal unna.

Som tidligere politisjef i Järva-området, som ifølge mange var startpunktet for voldsepidemien som har rammet Sverige, var ikke Bohman overrasket over det som hadde skjedd.

– Jeg lar meg dessverre ikke sjokkere lenger, sier han.

At det ble avfyrt ti skudd på måfå mot en lekeplass 26. august i år, mener han likevel var et skille.

– Slik likegyldighet har vi ikke sett tidligere, sier han.

Eskilstuna på topp

Skytingen i Årby var imidlertid en av svært mange skyteepisoder i Sverige i fjor.

Ifølge databasen Incharts , som registrerer voldshandlinger begått med skytevåpen, var det i fjor 378 slike hendelser. Året før var det 330.

Eskilstuna topper listen med 29,67 skyteepisoder per 100.000 innbyggere, mens Södertälje kommer på andreplass med 21,54 skyteepisoder per 100.000 innbyggere.

I rene tall har kriminelle avfyrt skudd 32 ganger i Eskilstuna i år. Dette er to færre enn de to foregående årene til sammen.

Bare i Stockholm, som har ti ganger så mange innbyggere, er det registrert mer bruk av skytevåpen. Der er det registrert 48 skyteepisoder.

Tilfeldigheter

Eskilstuna skiller seg imidlertid ut også i positiv forstand, dersom man overhodet kan benytte det ordet når det blir avfyrt skudd mot mennesker. Bare en person ble skutt og drept der i fjor, mens hele sju personer ble skutt og drept i Södertälje.

Nivået på konfliktene som ligger bak, kan være en forklaring, men det kan også henge sammen med gjerningspersonenes karakter og erfaring, tror Bohman.

– Ved flere hendelser er det også bare tilfeldigheter som har hindret at flere har mistet livet, sier han.

Rivaliserende gjenger

Politiet i Eskilstuna gjorde i 2022 flere store beslag av våpen og narkotika, og det ble også avsagt flere og lengre dommer. Mye annet peker imidlertid i gal retning.

Mesteparten av volden med skytevåpen blir tilskrevet en konflikt mellom rivaliserende gjenger i bydelene Årby og Skiftinge. Den konflikten har også resultert i en rekke tilfeller av knivstikking, bilbranner, bortføringer og tilfeller av utpressing.

På toppen av dette kommer trusler og press på næringsdrivende og vanlige mennesker, og konflikten rammer også skolene.

– Vårt bilde viser at skoleungdommer driver denne konflikten på sin egen plattform, sier Bohman.

Hevndrap

Rett før jul ble en 18-åring dømt til åtte års fengsel for den eneste skyteepisoden som krevde liv i Eskilstuna i fjor.

Vitner har beskrevet drapet som skjedde midt på dagen 23. mai, som en ren likvidering. Den maskerte gjerningsmannen jaget offeret, som falt. Liggende på bakken ble han drept med flere skudd mot hodet og kroppen.

Svensk påtalemyndighet ba om lovens strengeste straff, livstid i fengsel, men gjerningsmannen var bare 17 år da han begikk drapet og fikk derfor en mildere straff.

Drapet skal for øvrig ha vært hevn for et annet drap begått nesten to år tidligere da en 16 år gammel gutt ble skutt og drept av en jevnaldrende.

Ytterligere ett drap i fjor blir koblet til gjengkonflikten i Eskilstuna, men dette skjedde i Stockholm. Der ble en mann i 20-årsalderen med tilknytning til gjengmiljøet i Eskilstuna i oktober skutt og drept i en bil. Tre 18-åringer er siktet for drapet og sitter nå i varetekt.