Rekordmange britiske pasienter forlater operasjonsbordet med gjenstander inni seg

NTB

Antallet pasienter som etter en operasjon på britiske sykehus sitter igjen med ting i kroppen som ikke skal være der, har nådd en ny topp.

Bommerter der en «fremmed gjenstand ved et uhell ble liggende i kroppen under kirurgisk og medisinsk behandling» ble registrert ved 291 tilfeller i 2021–2022.

Det viser en analyse nyhetsbyrået PA har gjort, basert på data for de siste 20 årene. Det laveste antallet ble registrert i 2003-2004, med 138 slike episoder.

Gjenstandene som oftest blir etterlatt i pasientene er vattpinner og gasbind. Men det var også sjeldne tilfeller der kirurgiske instrumenter, som skalpeller, ble liggende igjen i pasienten.

Det er strenge prosedyrer på sykehus for å forhindre slike tabber, inkludert sjekklister og gjentatt telling av kirurgiske instrumenter. At en pasient får etterlatt en gjenstand inni seg blir klassifisert av den britiske helsetjenesten NHS som så alvorlig at det aldri bør skje.

Men når feilen først skjer, kan det fort ta uker om ikke måneder, før det blir oppdaget.