Filmstjernen Jeremy Renner med bilde fra sykesengen

– Takk for alle gode ord. Jeg er for skadd nå til å skrive. Men jeg sender kjærlighet til dere alle, skriver skuespilleren i bildeteksten på Instagram.

NTB

Den amerikanske skuespilleren Jeremy Renner har postet et bilde av seg selv fra sykehuset, der han havnet etter en alvorlig snømåkingsulykke.

Bildet viser en forslått Renner med oksygenrør i nesen.

Mandag opplyste en representant for Renner at skuespilleren var i kritisk, men stabil tilstand etter ulykken 1. nyttårsdag. Han ble påført alvorlige skader i brystet og måtte opereres.

Det er fremdeles ikke kjent hvordan ulykken skjedde, men politiet opplyser at saken er under etterforskning. Renner var den eneste som var involvert i ulykken.

Renner er blant annet kjent for å ha spilt karakteren Hawkeye i Avengers-filmene siden 2011. Han har blitt nominert til en Oscar to ganger, for filmene «The Town» og «The Hurt Locker».