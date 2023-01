Russland gir egne soldaters mobilbruk skylden for angrepet mot Makiivka

NTB

Uautorisert bruk av mobiltelefoner blant russiske soldater lå bak Ukrainas rakettangrep der 89 soldater ble drept i Makiivka i Donetsk, ifølge Russland.

– Det er allerede åpenbart at hovedårsaken for det som skjedde var at mobiltelefoner ble skrudd på og brukt i stor skala, til tross for et forbud mot slik bruk i soner innenfor rekkevidden av fiendens våpen, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Russland etterforsker fortsatt angrepet i nyttårshelgen, men mener det alt er klart at mobiltelefonbruken gjorde det mulig for Ukraina å finne ut hvor soldatene var og gjennomføre rakettangrepet.

Oppjusterer dødstallet

89 soldater ble drept i angrepet, som skjedde i landsbyen Makiivka i russiskkontrollerte Donetsk fylket ved midnatt nyttårsaften. Dødstallet er en oppjustering fra det tidligere meldte 63

Det er svært sjelden at russiske myndigheter erkjenner et så høyt tap blant egne soldater. Ikke siden invasjonen startet 24. februar i fjor har Russland innrømmet et så stort tap.

Fra ukrainsk hold er det hevdet at nesten 400 ble drept i angrepet, men dette tallet er ikke bekreftet av andre kilder.

Satellittbilde fra Planet Labs PBC viser restene av skolebygningen i russisk-kontrollerte Donetsk.

Skolebygning

Det ukrainske angrepet var rettet mot en skolebygning i Makiivka der det oppholdt seg et stort antall russiske soldater. Ifølge russiske myndigheter var det amerikanskproduserte Himars-raketter som traff bygningen.

Angrepet har satt sinnene i kok i Russland, og kritikken retter seg mot forsvarsledelsen som ifølge kritikerne burde ha visst at bygningen var innen rekkevidde for ukrainske styrker.

– Helter

Putin hyllet i sin nyttårstale Russlands «helter» i Ukraina men har ikke kommentert angrepet som kostet minst 89 soldater livet.

Generalløytnant Sergej Sevrjukov sier at offiserene som skulle sørge for at reglene om mobilforbud ble overholdt i Makiivka, vil bli stilt til ansvar.

Sevrjukov hevder også at russiske styrker har ødelagt det ukrainske rakettsystemet som ble benyttet i angrepet mot Makiivka, samt fire andre utskytningsramper for Himars-raketter, og at 200 ukrainske soldater ble drept i angrepene mot Druzjkivka i Donetsk.

Ukrainske myndigheter hevder en person ble drept i det russiske angrepet mot Druzjkivka, der bare en skøytebane ble ødelagt.

Sørgende

Pårørende samlet seg onsdag i flere byer i Samara-regionen i Russland, der flere av de drepte soldatene kom fra.

I sentrum av byen Samara la rundt 200 mennesker ned blomster til minne om de falne, og en ortodoks prest leste en bønn.

Soldater skjøt også salutt under tilstelningen, der flere av de frammøtte bar flagget til regjeringspartiet Forent Russland.

– Det er veldig vanskelig, og det er skremmende, men vi lar oss ikke knekke. Sorgen forener oss, sa Ekaterina Kolotovkina, lederen for en gruppe kvinner som har ektemennene sine i krigen, under seremonien.

Også i byen Toljatti ble det holdt en tilsvarende markering til minne om soldatene som ble drept i Makiivka.

Vil ha hevn

Russiske militærkorrespondenter mener ansvaret for angrepet ligger hos forsvarsledelsen, ikke hos soldatene som nå får skylden fordi de angivelig brukte mobiltelefoner.

Det hevdes også at det ble lagret ammunisjon i samme bygning som soldatene oppholdt seg, noe enkelte i sosiale medier har omtalt som «kriminelt naivt».

Under onsdagens markering i Samara var det derimot liten kritikk av forsvarsledelsen å høre, men flere sverget derimot hevn. En av dem var Kolotovkina.

– Sammen skal vi knuse fienden, vi har ikke noe annet valg, sa hun i talen til de sørgende.