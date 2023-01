Ekspert om Sergej Lavrovs utspill: – Tomme trusler

Norske eksperter har ikke tro på at Russland vil klare å stoppe våpenleveransene til Ukraina.

I romjulen uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at landet jobber med nye planer som skal hindre at Ukraina mottar våpen og ammunisjon fra andre land.

Hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth, påpeker at Russland har forsøkt og vil fortsette å prøve å slå ut vestlige våpensystemer i Ukraina.

– Lavrovs uttalelser var i forbindelse med USAs beslutning om å sende Patriot-luftvern til Ukraina. Patriot-systemet vil kraftig styrke Ukrainas mulighet til å forsvare seg mot ballistiske missiler. Russland makter ikke å foreta flyangrep i Ukraina, kun missiler er en trussel motvestlige våpenleveranser, sier Røseth til ABC Nyheter.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

– Trusselen fra Russland er lavere

For at de russiske styrkene skal hindre våpenleveransene til Ukraina, må de først identifisere våpentransport eller lagre og deretter bryte gjennom et forholdsvis sterkt luftvern, ifølge Røseth.

– Det er derfor vanskelig for Russland å ta ut vestlige våpenleveranser. Russisk side har tidvis erklært suksess med å slå ut ukrainske ammunisjonslagre og vestlige våpensystemer, men med ukrainsk bedret luftvern er trusselen fra Russland nå lavere, tross Lavrovs uttalelser. Russland har hypersoniske missiler til å ta ut høyverdimål i Ukraina som er vanskelige å skyte ned, men disse må prioriteres nøye, sier han.

Palle Ydstebø Oslo 20220421. Oberstløytnant/seksjonssjef Palle Ydstebø fotografert på Akershus festning. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen tror ikke Russland vil klare å hindre at Ukraina mottar våpen.

– De har heller ikke klart å påvirke transporten og fordelingen av vestlige våpen inne i Ukraina til nå i krigen. Da angrep ukrainske jernbaner da tunge våpen begynte å komme inn, men sluttet ganske raskt fordi de ikke klarte å ødelegge nok til å påvirker transportene, sier han til ABC Nyheter.

– Tomme trusler

I tillegg reparerte ukrainerne jernbanen raskere enn Russland klarte å ødelegge den, forteller Ydstebø.

– Russland har rett og slett ikke militær kapasitet til å hindre ukrainerne å føre fram våpenbistand til fronten, sier han.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Karsten Friis, sier Russland ikke kan hindre våpenleveransene fysisk eller militært.

– De kan selvfølgelig forsøke å bombe veier og jernbanelinjer, men det vil i så fall bare skape midlertidige forsinkelser i leveransene. Så kan de selvsagt legge press på land som vurderer å støtte Ukraina, eller som har vært forsiktige så langt. Israel og Tyrkia kunne være eksempler. Men Russland har lite å true med, så det er nok mest tomme trusler fra Lavrovs side.